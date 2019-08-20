2019-08-20T12:25:41+03:00
Общество

В Барнауле пройдет большой сырный фестиваль

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле 24 августа состоится масштабный фестиваль «Дни алтайского сыра». Он проходит уже больше 10 лет и каждый год организаторам удается чем-то удивить жителей региона, сообщают на сайте Алтайского края.

На фестивале можно будет оценить сырные блюда от лучших барнаульских поваров, поучаствовать в сырном квесте и выиграть призы. Также гостей мероприятия ждет дегустация алтайских сыров от известных брендов и фермерских сыроварен.

Кстати, мероприятие «Дни Алтайского сыра» пройдет на Нулевом километре с 10 до 18 часов. В 11-00 жителей краевой столицы будут удивлять костюмированным балом во главе с «Петром I и его свитой», а также историей появления сыра на Руси. Завершится праздник концертом барнаульской группы «25 кадр». Вход для всех желающих свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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