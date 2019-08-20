Обслуживание школьных и студенческих проездных возобновили в Барнауле

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-20T10:18:05+03:00

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В Барнауле с 15 августа можно пополнить и купить школьные и студенческие транспортные карты. Оформить и получить проездной можно в киосках «Лига Пресс», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы оформить карту нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность покупающего (или его законного представителя), актуальную справку об обучении в образовательной организации (для школьников) или продленный студенческий билет (для студентов). Услуга по присоединению -100 рублей.

После этого для активации карты нужно внести на счет определенную сумму: для школьников – 450 рублей, проездной билет для малообеспеченных школьников - 300 рублей, для студентов - 550 рублей.

К слову, персональные карты необходимо пополнять с 15 числа (включительно) месяца, предшествующего месяцу, на который пополняется персональная транспортная карта и до 15 числа месяца, на который пополняется персональная транспортная карта.

ИСТОЧНИК KP.RU