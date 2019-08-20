По старой части Барнаула будут водить экскурсии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-20T10:02:59+03:00

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Новый туристический маршрут «Архитектурные стили Барнаула» разработал художественный музей. Так все желающие могут прогуляться по старой части города и послушать исторические справки об архитектуре, сообщает управление по туризму.

Для жителей и гостей краевой столицы экскурсии будут проводить по вторникам и пятницам с августа по сентябрь. На таком мини-путешествии каждый желающий сможет проникнуться атмосферой прошлого. Участникам предлагают следующий маршрут:

От Демидовская площади - здание АГАУ (бывшее Горное училище и бывший горный институт), здание «Марии-Ра» (бывшая Богадельня). Дальше по улице Ползунова (бывшая улица Петропавловская), Дом народного творчества (ул. Ползунова, 41, бывшее здание канцелярии Колывано-Воскресенских заводов), АГКМ (ул. Ползунова, 39, бывший инструментальный магазин), филармония (ул. Ползунова, 35, бывший народный дом). Затем барнаульцы посетят парк «Центральный», здание «Горной аптеки», переход на улицу Льва Толстого к зданию музея «Город». Потом по улице Льва Толстого к улице Максима Горького, 16 (к Художественному музею).

К слову, первая экскурсия состоится уже сегодня, 20 августа в 19 часов. Сбор желающих на Демидовской площади. Записаться можно по телефону 50-22-24. Стоимость - 150 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU