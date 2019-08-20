Барнаулец предстал перед судом за непотушенную сигарету, из-за которой умер его сосед-инвалид

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-20T09:46:21+03:00

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Мужчина бросил непотушенную сигарету с балкона, из-за этого произошел пожар на этаже ниже. В результате чего погиб мужчина-инвалид, сообщают на сайте прокуратуры Алтайского края.

В мае этого года в многоквартирном доме Ленинского района загорелся балкон и комната в одной из квартир. В ней жил пожилой мужчина-инвалид. Из-за физических недостатков он не смог покинуть место пожара. Спустя несколько дней он умер от острого отравления окисью углерода и ожога дыхательных путей.

Как поясняют в ведомстве, при осмотре места происшествия следователи нашли окурки от сигарет очень редкой марки. Позже выяснилось, что они принадлежат соседу сверху. В тот роковой день он скурил на своем балконе очередную сигарету и, не потушив, бросил вниз. Через час на балконе, который находился ниже этажом и случился пожар.

К слову, обвиняемый дал признательные показания. Действия мужчины квалифицировали как «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU