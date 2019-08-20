Барнаулец предстал перед судом за непотушенную сигарету, из-за которой умер его сосед-инвалид
Мужчина бросил непотушенную сигарету с балкона, из-за этого произошел пожар на этаже ниже. В результате чего погиб мужчина-инвалид, сообщают на сайте прокуратуры Алтайского края.
В мае этого года в многоквартирном доме Ленинского района загорелся балкон и комната в одной из квартир. В ней жил пожилой мужчина-инвалид. Из-за физических недостатков он не смог покинуть место пожара. Спустя несколько дней он умер от острого отравления окисью углерода и ожога дыхательных путей.
Как поясняют в ведомстве, при осмотре места происшествия следователи нашли окурки от сигарет очень редкой марки. Позже выяснилось, что они принадлежат соседу сверху. В тот роковой день он скурил на своем балконе очередную сигарету и, не потушив, бросил вниз. Через час на балконе, который находился ниже этажом и случился пожар.
К слову, обвиняемый дал признательные показания. Действия мужчины квалифицировали как «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст.109 УК РФ). Сейчас дело направлено на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU