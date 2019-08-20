Водителя, который насмерть сбил ребенка на алтайской трассе, будут судить

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-20T09:13:32+03:00

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В Алтайском крае перед судом предстанет водитель пассажирского автобуса, который насмерть на обочине сбил 12-летнего мальчика. Сейчас уголовное дело направили в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Как установили следователи по Первомайскому району, водитель пассажирского автобуса проявил преступную небрежность и отвлекся от управления транспортом. Из-за этого он наехал на легковой автомобиль, стоявший на обочине. Рядом с машиной находился 12-летний мальчик, в результате столкновения он умер на месте.

За случившееся водителю автобуса грозит лишение свободы сроком до 5 лет и лишение права управления транспортными средствами до трех лет.

Напомним, ДТП произошло в июне этого года. 69-летний водитель пассажирского автобуса следовал по 230 км автомобильной дороги Р256 «Чуйский тракт». Легковой автомобиль, в который он врезался позже, стоял на обочине.

ИСТОЧНИК KP.RU