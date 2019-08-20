В алтайском онкодиспансере заработала Школа психологической поддержки

СЕГОДНЯ 07:11 2019-08-20T07:11:40+03:00

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В Алтайском краевом онкодиспансере ежедневно проходят индивидуальные и групповые занятия в Школе психологической поддержки.

Главными задачами этой школы являются эмоциональный «уход» за пациентами и работа с их внутриличностными проблемами.

- Как правило, о самой болезни мы не говорим – так хотят сами пациенты. Но те вещи, которые мы обсуждаем, напрямую с ней связаны, - отметила Алла Лобанова, медицинский психолог и руководитель Школы психологической поддержки.

По словам специалиста, сбой в физическом состоянии организма часто происходит из-за сильных стрессов и переживаний, различных страхов. После чего и начинает развиваться болезнь.

Так помимо лекций в Школе психологической поддержки психолог Алла Лобанова дает и практические упражнения, которые помогают справиться с разрушительными эмоциями. В помощь пациентам и их родным также предлагаются тематические брошюры, посвященные вопросам психологической поддержки.

К слову, в дальнейшем будут также проводиться занятия по арт-терапии и групповые дискуссии, на которых благодаря совместной работе и общению пациенты смогут оказывать психологическую поддержку друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU