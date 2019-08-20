2019-08-20T06:47:07+03:00
Общество

В Барнауле продолжают искать могилу изобретателя Ивана Ползунова

Юлия ЕВГРАФОВА
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Археологи продолжают раскопкиАрхеологи продолжают раскопкиФото: Олег УКЛАДОВ
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На площади Свободы в Барнауле продолжаются археологические раскопки. Специалисты предполагают, что могут найти там могилу Ивана Ползунова и останки известных руководителей сереброплавильного завода и горных офицеров.

Как «Политсибру» сообщил руководитель археологической группы Владимир Семибратов, с прошлой недели проводятся подготовительные работы. В верхних горизонтах ничего обнаружено не было. Сейчас перед археологами стоит задача - освободить, согласно проекту, территорию под строительство и не выходить за рамки проекта.

О раскопках также рассказал епископ лютеранской церкви Александр Франц:

- Все найденные на сегодняшний день останки принадлежат рядовым гражданам, их одежда и обувь не сохранились, сохранились лишь нательные крестики, да и те – не у всех. Возможно, они были деревянными, поэтому истлели, как и все остальное. Также открылась интересная брусчатка 18-19 века, ее хорошо видно на срезе слоя, – сообщил историк-энтузиаст Франц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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