В Барнауле иномарка перевернулась в яму

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-20T06:11:37+03:00

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В Барнауле ночью 20 августа желтый Ford Focus попал в яму, машина опрокинулась набок. Это случилось на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Чкалова, сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22».

Сейчас в Барнауле на пересечении Чкалова и Комсомольского ремонтируют коллектор. Из-за этого движение на данном участке временно перекрыли. На улице установили специальные блоки, сигнальную гирлянду и предупреждающие знаки, но видимо водитель иномарки решил их проигнорировать.

Жители краевой столицы в комментариях под постом написали свои версии случившегося.

- Фокус не удался, - подметил Егор.

- Живу в доме напротив. Когда уже рабочие поставят нормальные знаки на удалении от проводимых работ? Фуры подъезжают и упираются в тупик. Места для разворота не хватает. Сегодня дерево своротили. Чуть в угол дома не упёрлась. Не понимаю: это аттракцион такой? – также возмутила Анна.

ИСТОЧНИК KP.RU