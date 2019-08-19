2019-08-19T15:53:12+03:00
Происшествия

В Бийске автомобиль без водителя ездил по трамвайным путям

БОРЗОВ Денис
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Фото: Роман ВальковФото: Роман Вальков
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В Бийске на ул. Университетской автомобиль внезапно поехал по трамвайным путям. Собралась пробка из общественного транспорта.

Об происшествии сообщили в соцсетях в паблике «Инцидент Бийск». Как рассказали очевидцы события, автомобиль Hyundai Tucson по непонятной причине ехал по трамвайным путям без водителя. Иномарка была близка к тому, чтобы столкнуться с трамваем, но неравнодушный бийчанин подбежал к автомобилю, сел в него и затормозил. После этого подошел владелец иномарки. Жители Бийска теряются в догадках, как автомобиль мог без водителя заехать на рельсы и беспрепятственно двигаться в направлении общественного транспорта. Также горожане шутят, что иномарка находилась на беспилотном управлении.

В результате происшествия на место прибыли сотрудники полиции и эвакуатор. Hyundai Tucson был эвакуирован на штраф-стоянку. Выясняются все обстоятельства и подробности произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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