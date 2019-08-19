На алтайских трассах стали чаще ломать дорожные камеры

СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-19T16:33:18+03:00

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В Алтайском крае участились случаи вандализма. Жители региона чаще стали ломать, закрашивать и похищать дорожные камеры.

За три года работники Алтайавтодора, осуществляющие расстановку передвижных комплексов, обнаружили 81 повреждение боксов: 50 раз их закрасили, на 17 обнаружены следы механических повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия и поджога, четыре раза аппараты были похищены. В 2017 году таких фактов зарегистрировано 11, в 2018 году – 31, а в 2019 году – уже 39.

В нескольких случаях нарушителей задержали правоохранители. Трое граждан привлечены к ответственности, в отношении остальных избирается мера наказания, сообщили в региональном минтрансе.

ФКУ Упрдор «Алтай» и «Алтайавтодор» в 2017 году за счет бюджетных средств установили пятнадцать боксов на федеральных и региональных дорогах. На сегодняшний день работает 39 боксов, 17 – на федеральных дорогах и 22 – на краевых. Стоимость одного о- около 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU