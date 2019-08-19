В Барнауле по ночам ремонтируют улицу Энтузиастов

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-19T13:34:40+03:00

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Бригада МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула в конце прошлой недели приступила к асфальтированию участка дороги по улице Энтузиастов в границах улиц Попова и Солнечная Поляна. Верхний слой асфальтобетона дорожники укладывают в ночную смену.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ремонт выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая площадь ремонтируемого участка составит 17,6 тысяч кв.м. На работы выделено 17,4 млн руб. На данный момент выполнено фрезерование, устройство тротуаров общей площадью 4,7 тысяч кв.м, ремонт колодцев, уложен нижний выравнивающий слой асфальтобетона. Работы на участке ремонта продолжаются.

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и осторожными, относиться с пониманием к временному ограничению движения, по возможности заранее корректировать свой маршрут и планировать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU