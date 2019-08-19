2019-08-19T13:14:03+03:00
Происшествия

В Барнауле автомобили столкнулись на перекрестке и укатились на тротуар

БОРЗОВ Денис
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Фото: Игорь СизовФото: Игорь Сизов
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В Октябрьском районе краевой столицы на пересечении улиц Э. Алексеевой - 40 лет Октября столкнулись два автомобиля. Мазда и Тойота столкнулись на перекрестке и после удара оказались на тротуаре.

Об аварии сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22». По информации очевидцев никто из участников ДТП не пострадал. Аварии на этом перекрестке случаются с завидной регулярностью. Жители района уже шутят, что этот участок дороги прокляли высшие силы. Также горожане предполагают, что аварии часто случаются на перекрестке из-за деревьев, которые закрывают обзор.

После столкновения один из автомобилей залетел на клумбу и сильно повредил подкапотное пространство. Официальной информации об аварии на данный момент нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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