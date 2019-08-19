Алтайские трассы перекроют из-за движения военных колонн

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-19T13:01:15+03:00

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В Алтайском крае на трассах ограничат движение транспорта из-за движения военных. В Госавтоинспеции Алтайского края рассказали, что 19 августа на несколько часов перекроют автодороги.

В связи с плановым движением военных колонн 19 августа будет временно ограничено движение для всех видов транспорта: с 16.50 до 19.50 минут на автодороге «н.п. Бобровка – а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха»; с 21.15 до 00.15 20.08.2019 на автодороге «н.п. Бобровка – а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха» – н.п. Рассказиха»; с 21 часа 15 минут до 00 часов 15 минут 20.08.2019 на автодороге «аэродром «Лесной» – а/д Фирсово-Бобровка-Рассказиха» – н.п. Лесное».

Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке, а также по возможности изменить свой маршрут движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU