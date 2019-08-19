2019-08-19T11:31:31+03:00
Общество

В Новоалтайске продают местный ЦУМ за 49.5 млн рублей

БОРЗОВ Денис
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ЦУМ. Фото: Алтайский портал недвижимостиЦУМ. Фото: Алтайский портал недвижимости
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В Новоалтайске выставили на продажу двухэтажное здание популярного торгового центра, который известен по всему городу. Речь идет о местном ЦУМе, который расположен по адресу: ул. Переездная, 4/6.

- Общая площадь объекта составляет 3 470 квадратов. Вместе с ним покупателю причитается и земельный участок в 2 421 кв. м, на котором располагается магазин, парковка, скамейки и зоны разгрузки для магазинов, - сообщили в Алтайском портале недвижимости

Риэлтор, который продает здание, позиционирует его, как готовый арендный бизнес. В здании находятся арендаторы такие как, федеральные сети «Светофор» и «FIX-PRICE». Кроме того, здесь функционируют отделы «Monro», «Milavitsa», гипермаркет одежды «Дружный» и другие. Также в сооружении есть свободные площади, на которых могут расположиться другие арендаторы.

Оценивается торговый центр в 49 477 000 рублей. Несколько лет назад здание планировали продать дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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