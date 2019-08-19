2019-08-19T09:14:01+03:00
Происшествия

Житель алтайского села угнал автомобиль в Озерки и бросил

БОРЗОВ Денис
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Житель села угнал автомобиль знакомого и бросил его в соседнем селе.

В поселке Рогуличный ранее несудимый 48-летний местный житель неправомерно завладел принадлежащим другу автомобилем ВАЗ 2107. Он проходил мимо магазина и заметил припаркованный автомобиль знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, когда он подошел ближе, он заметил, что салон не заперт. Мужчина попытался завести двигатель без ключа, смыкая провода, но не смог. Тогда он попросил своего родственника приехать на машине и отогнать чужой автомобиль в соседний населенный пункт. «Дотянув» чужую машину до села Озерки, мужчина оставил ее и скрылся.

Через несколько дней мужчину задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Первомайскому району. Против него возбудили уголовное дело по статье 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)).

ИСТОЧНИК KP.RU

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