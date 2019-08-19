2019-08-19T08:20:01+03:00
Общество

В Бийске продают квартиру за 25 млн рублей в здании детского сада

БОРЗОВ Денис
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Фото: Алтайский портал недвижимостиФото: Алтайский портал недвижимости
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Крайне дорогая квартира продается в Бийске уже не первый год. Она находится в помещении бывшего детского cадa «Мeдвежонок» на ул. Декабристов, 5/1. В здании обустроили 12 квартир, причем каждая из них с отдельным входом. В апартаментах есть зaкpытый двор, oxpaнa, гараж, бесeдки и даже теннисный корт.

Как сообщили в Алтайском портале недвижимости, площадь роскошной квартиры составляет 245 квадратных метров, имеется два этажа. Стоимость держится на уровне 25 млн рублей. Этот ценник на сегодняшний день - самый высокий среди бийских квартир.

Продавец также сообщает, что в квартире есть две детские комнаты, три санузла, кухня-столовая, холл с лестницей в цокольный этаж, а также бассейн, погреб и сауна, которые располагаются в подвале. Выполнен ремонт премиум-класса, панорамные окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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