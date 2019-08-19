Жителям Алтайского края предлагают найти самое большое дерево

СЕГОДНЯ 07:41 2019-08-19T07:41:10+03:00

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Марафон «Самое большое дерево» в Алтайском крае проводится для того, чтобы найти места самых крупных деревьев хвойных пород. Также организаторы надеются пробудить интерес к изучению природы края у школьников.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, собранные сведения крайне важны для дальнейших научных исследований. Деревья считаются настоящей кладовой информации из-за длительного жизненного цикла. По состоянию растения можно узнать о засухе, суровой зиме, нападении вредителей, пожарах и многом другом.

«Чтобы определить возраст дерева, сегодня нет нужды его спиливать. Специальным прибором - буравчиком - исследователи выбирают столбик древесины толщиной с грифель, который затем исследуют под микроскопом. У них есть возможность расшифровать все тайны прошлых эпох, которые запечатлели древесные кольца», - сообщают организаторы.

Поучаствовать в исследовании приглашают всех желающих жителей Алтайского края. Марафон проводится в рамках краевой программы «Усынови заказник» в сотрудничестве с краевым государственным бюджетным учреждением «Алтайприрода» и Тигирекским заповедником.

ИСТОЧНИК KP.RU