У бийчанина нашли полкилограмма наркотиков и несколько сотен кустов конопли

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-19T07:24:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В процессе антинаркотической операции «Мак» сотрудники МУ МВД России «Бийское» провели обыск дома и прилегающего участка, которые находятся в собственности у 38-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в огороде сотрудники полиции нашли более трехсот кустов конопли. Местный житель пояснил, что выращивал дурманящие растения только для собственного употребления. Также полицейские изъяли у бийчанина семена и готовое дурманящее вещество. После экспертизы криминалисты установили, что это марихуана. Общий вес наркотика составил 556 граммов.

За незаконное хранение наркотических средств мужчине грозит реальный срок лишения свободы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 - незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В отношении мужчины избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU