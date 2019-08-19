СЕГОДНЯ 07:13 2019-08-19T07:13:09+03:00

Кого будут выбирать в Алтайском крае 8 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

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8 сентября, в Единый день голосования, в Алтайском крае для избирателей откроют 294 участка. Пройдут выборы по замещению 300 мандатов. В основном, это будут выборы депутатов представительных органов муниципалитетов.

Самым масштабным станет избрание депутата в АКСЗ по одномандатному избирательному округу №2 (Кулундинский, Ключевский, Табунский, Михайловский районы) вместо умершего Александра Гукова, сообщает АиФ-Алтай.

Регистрацию прошли четыре кандидата: Владимир Репкин («Единая Россия»), Наталья Лебедева («Справедливая Россия»), Максим Шапошников (ЛДПР), Флюр Хакимов (КПРФ).

В Барнауле и Бийске выберут по одному депутату в городские думы.

Из девяти кандидатов на место в Барнаульскую городскую Думу по второму одномандатному округу регистрацию прошли пятеро человек: Иван Нифонтов («Единая Россия»), Степан Лютов («Справедливая Россия»), Андрей Ткаченко («Яблоко»), Петр Кайдаш (ЛДПР) и Антон Арцибашев (КПРФ). Еще троим кандидатам было отказано в регистрации из-за предоставления недостоверных или недействительных подписей.

Кандидатами в Бийскую гордуму стали выдвиженцы от «большой четверки»: единоросс Александр Казаков, коммунист Александр Попов, эсер Андрей Гончаров и Алексей Подзоров из ЛДПР.

По шестому округу на довыборы заявлены шесть кандидатов: Владимир Тырышкин (ЛДПР), Иван Белкин (КПРФ), Иван Афанасьев (СР), Жанна Нечитайло (ЕР). Регистрацию из шести кандидатов не прошли Евгения Скударнова («Коммунисты России») и самовыдвиженка Наталья Токарева.

ИСТОЧНИК KP.RU