Рубцовское «Торпедо» победило в пятый раз подряд в зоне «Сибирь»

СЕГОДНЯ 05:23 2019-08-19T05:23:31+03:00

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В воскресенье, 18 августа, прошли матчи 14 тура в первенстве России по футболу среди команд третьего дивизиона ЛФК зоны «Сибирь». Четыре команды - представителя Алтайского края играли между собой.

Как сообщили в минспорта Алтайского края, в Рубцовске «Торпедо» принимало бийский «Строитель» , который приехал из краевой столицы в хорошем настроении после важной победы над «Полимером». Важную роль в развитии матча сыграл быстрый гол хозяев, забитый на 5-й минуте - отличился Евгений Иващенко. «Строитель» усиливал давление, но успеха добиться не мог. Игра была жесткой и нервной, судья показал игрокам девять желтых карточек, причем семь из них получили рубцовчане. Лишь в самом конце матча Никита Ворона (87-я минута) и Александр Новичков (90-я) довели счёт до крупного - 3:0. Это пятая победа «Торпедо» подряд, после которой команда поднялась на несколько позиций в турнирной таблице.

А вот «барнаульское дерби» закончилось результативной ничьей. «Полимер» и молодежка «Динамо» еще в первом тайме по два раза поразили ворота друг друга, а за второй тайм не забили ни одного гола – 2:2.

ИСТОЧНИК KP.RU