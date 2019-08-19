В Барнаул вернулись алтайские огнеборцы из Красноярского края

СЕГОДНЯ 04:36 2019-08-19T04:37:53+03:00

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В субботу, 17 августа, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю вернулась из Красноярского края домой.

В составе 85 человек огнеборцы из Барнаула и Новоалтайска прибыли в родной регион. Работали наши спасатели с 5 августа в лесном массиве Богучанского района.

Перед въездом в город Барнаул их встретило руководство ведомства для отчета.

- Масштаб лесных пожаров очень большой, горел лес в тайге. Для тушения в труднодоступных местах нас забрасывали на вертолетах. Сразу по прибытию к месту нас в составе восьми групп отправили на самые опасные и на тот момент на наиболее распространяющийся очаги пожаров. Наши подготовленные ребята с этой задачей справились, - рассказал старший аэромобильной группировки, начальник отдела территориального взаимодействия и применения сил РСЧС Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Валерий Коровин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, ситуация с пожарами стала ухудшаться в июле и на помощь лесным пожарным было принято решение привлечь сотрудников МЧС России не только из Красноярского края, но и аэромобильные группировки из Кемеровской, Томской, Омской областей, Республики Хакасия, Алтайского края, а также авиацию МЧС и Минобороны. На данный момент ситуация с лесными пожарами стабилизировалась и необходимость тушения оставшихся пожаров сотрудниками МЧС нецелесообразно, в случае ухудшения ситуации пожарные вновь отправятся на помощь коллегам.

ИСТОЧНИК KP.RU