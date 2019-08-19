В Барнауле прошел конкурс профессионального мастерства

СЕГОДНЯ 04:14 2019-08-19T04:19:00+03:00

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В Барнауле прошел конкурс «Лучший по профессии» на звания «Лучший дворник», «Лучший слесарь-сантехник». Профессионалов своего дела оценивали представители комитета жилищно-коммунального хозяйства и члены Общественной палаты города Барнаула.

Оценивалось сразу несколько категорий - санитарное состояние, благоустройство и озеленение дворовых территорий, содержание общего имущества на объектах, где работают конкурсанты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, лучшим дворником признан Дмитрий Савикин, обслуживающий двор по ул.Георгия Исакова,183 (ООО «Жилищный участок №11»). Вторую строчку занял Петр Мазуров (ул.65 лет Победы,45, ООО «Коммунальная Инициатива»), бронзу заполучила Ирина Роготовская (проспект Социалистический,32, ООО «Цезарь».

Звание лучшего слесаря заслужил Иван Фельк, который работает в МУП «ЖЭУ №30» и следит за состоянием сантехнического оборудования в доме по ул.Георгия Исакова, 235. Второе место присуждено Александру Петрунину (пр-кт Ленина,96, ООО «Простор»), третье – Алексею Никитину (Павловский тракт, 203, ТСН «Павловский тракт,203».

ИСТОЧНИК KP.RU