В Барнауле назвали имена лучших дворников и слесарей-сантехников

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-18T15:21:34+03:00

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В Барнауле подвели итоги конкурса профмастерства «Лучший по профессии» среди дворников и слесарей-сантехников. В состав конкурсной комиссии вошли представители комитета ЖКХ, члены Общественной палаты города, сообщили в пресс-службе мэрии.

В финале конкурса оценивалось санитарное состояние, благоустройство и озеленение дворовых территорий, содержание общего имущества на объектах, где работают участники.

Лучшим дворником признан Дмитрий Савикин, который обслуживает двор по улице Георгия Исакова,183 (ООО «Жилищный участок №11»). Второе место занял Петр Мазуров (ул.65 лет Победы,45, ООО «Коммунальная Инициатива»), третье – Ирина Роготовская (проспект Социалистический,32, ООО «Цезарь».

Звание лучшего слесаря-сантехника завоевал Иван Фельк, который работает в МУП «ЖЭУ №30» и следит за состоянием сантехнического оборудования в доме по улице Георгия Исакова, 235. Второе место занял Александр Петрунин (проспект Ленина,96, ООО «Простор»), третье – Алексею Никитину (Павловский тракт, 203).

ИСТОЧНИК KP.RU