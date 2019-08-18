2019-08-18T13:40:35+03:00
Общество

В барнаульском аэропорту из-за утреннего тумана задержали самолеты

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Два самолета «Барнаул-Москва» не могли вылететь утром в установленное время. Предварительно, причиной задержки рейсов мог стать сильный туман, окутавший краевую столицу.

Как пишет «Толк», были задержаны рейсы U6-652 и SU-1447, которые должны были вылететь в 09:30.

Согласно информации с сайта аэропорта, на данный момент задерживается лишь рейс SU-1431. С чем это связано – неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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