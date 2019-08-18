Полиция задержала в Бийске убедительного телефонного мошенника

СЕГОДНЯ 13:31 2019-08-18T13:31:43+03:00

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Полицейские Межмуниципального управления МВД России «Бийское» задержали бийчанина по подозрению в мошенничестве. Правоохранителям известно о нескольких фактах преступлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, мошенник пока дал признательные показания по двум фактам. Так, 28-летний мужчина сознался, что находил в интернете объявления о продаже сотовых телефонов, созванивался с продавцом и убеждал его продать телефон в рассрочку. Чтобы быть более убедительным, он писал расписку, обязуясь рассчитаться за товар в срок. Однако после получения телефона он бесследно исчезал, не заплатив ни копейки.

Уголовные дела объединены в одно судопроизводство. Устанавливается причастность задержанного к другим аналогичным фактам.

ИСТОЧНИК KP.RU