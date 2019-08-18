В Алтайском крае пройдет Всероссийская акция «Живи, лес!»

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-18T11:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

С 30 августа на протяжении двух месяцев в Алтайском крае будет проходить акция «Живи, лес!». В первый день акции на территории Барнаульского лесничества состоится традиционный субботник по сбору мусора, сообщили в пресс-службе минприроды Алтайского края.

Всероссийская акция пройдет в регионе в девятый раз. В каждом лесничестве края состоятся зеленые субботники и посадки.

- Основная цель акции – привлечь внимание общественности, в первую очередь молодого поколения, к проблемам сохранения лесов. Ведь логично, что тот, кто садит деревья и убирает мусор в лесу, будет относиться к природе бережно. В рамках акции мы планируем посадить 1200 га леса, создать аллеи и провести централизованную уборку мусора в районе п. Кирова. Ещё в этом году пройдет посадка в рамках проекта «Почта Банк» на месте гарей 1997 года в Угловском районе, - отметил начальник отдела лесовосстановления и защитного лесоразведения Игорь Дергачев.

Основные лесовосстановительные мероприятия пройдут в Озеро-Кузнецовском и Ключевском лесничествах. В рамках акции в крае проведут более 80-ти тематических занятий и лекций, очистят от мусора более 130 га лесного фонда и высадят более 3 млн штук деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU