Барнаульское «Динамо» обыграло иркутский «Зенит»
17 августа барнаульские футболисты «Динамо» сразились на домашнем поле с гостями из Иркутска. Наши спортсмены обыграли «Зенит» со счетом 2:0.
Как сообщает пресс-служба клуба, в первом тайме случился автогол – защитник иркутского «Зенита» забил мяч в свои ворота. В компенсированное арбитром время вышедший на замену Евгений Кузнецов забил победный гол.
Победа в матче подняла барнаульскую команду на второе место в турнирной таблице Первенства России по футболу ПФЛ в группе «Восток».
Следующий матч пройдет вновь на барнаульском стадионе 25 августа. Футболисты сыграют против «Новосибирска».
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