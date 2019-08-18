2019-08-18T08:32:43+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» обыграло иркутский «Зенит»

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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17 августа барнаульские футболисты «Динамо» сразились на домашнем поле с гостями из Иркутска. Наши спортсмены обыграли «Зенит» со счетом 2:0.

Как сообщает пресс-служба клуба, в первом тайме случился автогол – защитник иркутского «Зенита» забил мяч в свои ворота. В компенсированное арбитром время вышедший на замену Евгений Кузнецов забил победный гол.

Победа в матче подняла барнаульскую команду на второе место в турнирной таблице Первенства России по футболу ПФЛ в группе «Восток».

Следующий матч пройдет вновь на барнаульском стадионе 25 августа. Футболисты сыграют против «Новосибирска».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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