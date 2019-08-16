Соцсети: мужчина погиб в горящей бане

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-16T15:53:15+03:00

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В барнаульском поселке Лесной сгорела баня. Очевидцы происшествия в паблике "Инцидент Барнаул" сообщают, что в пожаре погиб человек.

ЧП произошло в 6-м переулке. Пожар уже потушили. Официальной информации о гибели человека пока нет.

Пожар в поселке Лесном. Фото: vk.com/incident22

Причиной пожаров в бане, по данным МЧС, часто становятся трещины в самой печи и дымоходах, а также накопившаяся в них сажа. Поэтому важно следить за исправностью этого оборудования и вовремя проводить чистку.

Деревянные или другие легковоспламеняемые объекты должны находиться на большом расстоянии от горячих частей печи или быть хорошо изолированными.

Кроме того, в погоне за жарким паром нельзя допускать перекала печи – именно это является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

Не стоит забывать и про элементарные правила: в бане нельзя пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять затопленное сооружение без присмотра.

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ИСТОЧНИК KP.RU