В Барнауле пройдет турнир памяти Геннадия Смертина
19-24 августа в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина пройдет детский турнир "Памяти Геннадия Ивановича Смертина" среди мальчиков 2007 года рождения.
На турнире (он пройдет в рамках международного фестиваля футбола) встретятся барнаульские команды "Полимер", "Динамо", "Алтай", красноярский "Рассвет", московское "Динамо", "Кайрат" из Алматы. В церемонии открытия турнира примут участие родственники Геннадия Ивановича (напомним, он отец известных футболистов Евгения и Алексея Смертиных), представители администрации города и правительства края, сообщает "Толк".
Напомним, турнир, посвященный памяти Геннадия Смертина, проводится с 2016 года.
Церемония открытия состоится 19 августа в 18 часов на площадке Парка спорта Смертина (улица Энтузиастов, 12 В.). Приглашаются все желающие.
ИСТОЧНИК KP.RU