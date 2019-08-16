В Барнауле пройдет турнир памяти Геннадия Смертина

СЕГОДНЯ 09:08 2019-08-16T09:08:37+03:00

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19-24 августа в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина пройдет детский турнир "Памяти Геннадия Ивановича Смертина" среди мальчиков 2007 года рождения.

На турнире (он пройдет в рамках международного фестиваля футбола) встретятся барнаульские команды "Полимер", "Динамо", "Алтай", красноярский "Рассвет", московское "Динамо", "Кайрат" из Алматы. В церемонии открытия турнира примут участие родственники Геннадия Ивановича (напомним, он отец известных футболистов Евгения и Алексея Смертиных), представители администрации города и правительства края, сообщает "Толк".

Напомним, турнир, посвященный памяти Геннадия Смертина, проводится с 2016 года.

Церемония открытия состоится 19 августа в 18 часов на площадке Парка спорта Смертина (улица Энтузиастов, 12 В.). Приглашаются все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU