В Алтайском крае дедушка случайно утопил внука

СЕГОДНЯ 05:34 2019-08-16T05:42:57+03:00

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Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 7-летнего мальчика. Ребенок утонул в одном из озер поселка Комсомольский Мамонтовского района.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, 2 августа 2019 года пьяный местный житель вместе со своим внуком поехал кататься на лодке по одному из озер. Находясь в воде недалеко от берега, мужчина решил научить ребенка нырять. Лодка перевернулась, и мальчик утонул.

Следователи считают, что мужчина не предпринял необходимые меры по безопасности. В его действиях нашли признаки причинения смерти по неосторожности. Сельчанину грозит лишение свободы на срок до двух лет.

СУ СКР по Алтайскому краю в очередной раз просит жителей региона внимательно следить за своими детьми, находящимися в открытых водоемах, и не подвергать опасности их жизнь и здоровье!

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ИСТОЧНИК KP.RU