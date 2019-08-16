"Ниже падать некуда": барнаульский водитель помочился на главном проспекте города

СЕГОДНЯ 05:03 2019-08-16T05:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Возмущенный барнаулец пожаловался на водителя, который справил нужду на проспекте Ленина. Гневный пост опубликовали в Barnaul 22.

Из сообщения следует, что в первом часу ночи 16 августа один из участников движения притормозил на светофоре, вышел из машины и, пока горел "красный", опорожнил содержимое мочевого пузыря на проезжую часть. Водитель, видевший все это, сфотографировал нарушителя. На снимке также виден номер его машины, так что определить личность хулигана для правоохранителей не составит труда.

В комментариях возмущенные барнаульцы пишут, что "ниже падать уже некуда", и что "пусть лучше лопнет совесть, чем мочевой пузырь". Поступают и конкретные предложения, как действовать в такой ситуации: например, свидетелям подобного предлагают надавить посильнее на клаксон, чтобы испугать нарушителя.

Подобное деяние обычно квалифицируют как мелкое хулиганство. За это полагается штраф от 500 до 1000 рублей либо арест на срок до 15 суток.

Читайте также:

Вандалы разгромили детский игровой комплекс в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU