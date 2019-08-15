2019-08-15T16:13:55+03:00
Политика

Депутаты одобрили кандидатуру Вячеслава Франка на пост и.о. главы Барнаула

САПОЖКОВА Александра
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Виктор Томенко и Вячеслав Франк (справа)Виктор Томенко и Вячеслав Франк (справа)Фото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Депутаты Барнаульской городской Думы поддержали предложение губернатора края Виктора Томенко о назначении Вячеслава Франка на должность и. о. главы города.

В аппарате гордумы сообщили, что в голосовании приняли участие 34 депутата из всех фракций. 32 проголосовали «за», а двое воздержались.

- Таким образом, решение принято большинством голосов. Оно вступило в силу с момента принятия, - отметили в администрации города.

Напомним, 15 августа Сергей Дугин заявил о своей добровольной отставке. Городом он руководил с 25 декабря 2015 года.

Вячеслав Франк родился 6 мая 1965 в Барнауле. Окончил Барнаульский строительный техникум и Институт экономических преобразований и управления рынком по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 14 лет замещал должности руководителя, заместителя руководителя в строительных организациях. С марта 2016 года назначен на должность замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям. С января 2017-го - на должность первого замглавы администрации города, руководителя аппарата.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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