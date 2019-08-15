2019-08-15T12:34:00+03:00
Происшествия

Один человек погиб после опрокидывания легковушки на Алтае

Анна СЕМИНА
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В Кулундинском районе Алтайского края произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого, легковушка слетела в кювет и перевернулась. Погиб один пассажир.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по региону, авария произошла в среду, 14 августа, около 23.20 по местному времени на автодороге К-03 «Курск - Воскресеновка». Предварительно удалось установить, что 39-летний водитель ВАЗ-21102 сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. По дороге из села Кулунда в сторону Курска он съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм на месте аварии еще до приезда врачей скорой медицинской помощи скончался пассажир легковушки – 37-летний мужчина. Еще один пассажир – 38-летний мужчина получил повреждения, но госпитализация ему не потребовалась. Водитель же не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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