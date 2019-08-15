2019-08-15T12:08:18+03:00
Происшествия

Свалку гнилых слив обнаружили в Барнауле

Анна СЕМИНА
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Свалка гнилых сливСвалка гнилых слив
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Жители Барнаула на окраине города, в лесополосе, обнаружили свалку гнилых слив.

- В районе аэропорта вдоль лесополосы на Павловском тракте кто-то выкинул ящики со сливами. Чьих рук дело не известно, но в поселке Спутник и Авиатор есть сети продуктовых магазинов, а может, ещё кто это сделал, не понятно... – говорится в сообщении, опубликованном в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте».

Причем, по словам тех, кто увидел это пренеприятнейшее зрелище, рассказываю, что вонь в округе стоит ужасная.

- Запах уксуса стоит просто ужасный, - говорит участница сообщества Ольга.

Причем это не единственное сообщение о свалках. В это же время на окраине поселка Октябрьский в Кулундинском районе местный житель на утренней пробежке наткнулся на груду упаковочного материала из-под бытовой техники. По его словам, буквально накануне здесь было чисто. Предполагаемые виновники даже оставили на «месте преступления» некоторые документы и чеки, по которым вычислить их не составит труда. Однако селянин предложил магазину в добровольном порядке провести уборку.

Свалка бытового мусора

Свалка бытового мусора

ИСТОЧНИК KP.RU

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