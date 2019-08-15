2019-08-15T11:26:11+03:00
Происшествия

На новосибирской трассе в сторону Барнаула столкнулись несколько автомобилей

БОРЗОВ Денис
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Фото: Екатерина ГольмФото: Екатерина Гольм
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На новосибирской трассе в сторону Барнаула столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Официальной информации о пострадавших пока нет, однако одну легковушку буквально «сложило» напополам на мосту.

После столкновения кузов грузовика развернуло по дороге и он перевернулся набок, из него выпали строительные материалы, из-за чего на трассе растянулась длинная пробка в обе стороны движения.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экипаж скорой помощи. В общей сложности в аварии поучаствовало пять автомобилей. Один из них- эвакуатор, два машины отечественного производства, иномарка и грузовик. Как сообщили очевидцы происшествия, в обе стороны растянулась пробка на шесть километров. По предварительной информации, виновник аварии - водитель иномарки, который не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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