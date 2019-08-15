Виктор Томенко внес предложение в БГД о назначении врио главы города

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-15T09:10:02+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 15 августа, внес предложение в Барнаульскую городскую думу о назначении исполняющего обязанности главы города.

Напомним, ранее стало известно об отставке главы Барнаула Сергея Дугина. В связи с этим губернатор Виктор Томенко встретился с его первым заместителем Вячеславом Франком и предложил ему временно занять пост градоначальника.

- Вячеслав Генрихович, я сегодня пригласил вас на встречу вот по какому вопросу. Сегодня состоялось решение Сергея Ивановича Дугина об отставке с поста главы города Барнаула. Теперь, в соответствии с Уставом города, Барнаульская городская Дума должна принять решение об избрании нового главы города, но порядок действий там таков, что на его реализацию, наверное, потребуется несколько месяцев. Город не может на такой период остаться без управления. В этой связи хотел бы вам сегодня задать вопрос: готовы ли вы принять на себя обязанности по исполнению всех полномочий главы города Барнаула на период до принятия решения Думой и до избрания нового главы города Барнаула? Если вы готовы, то я сегодня сделаю обращение в адрес Барнаульской городской Думы с предложением о назначении вас исполняющим обязанности главы города, - заявил Виктор Томенко.

На предложение губернатора Вячеслав Франк ответил, что готов принять на себя всю ответственность.

- Уважаемый Виктор Петрович, спасибо вам за оказанное доверие, за такое предложение. Я готов исполнять обязанности главы города Барнаула. Я осознаю ту ответственность, которую вы возлагаете на меня. Я сделаю все возможное для того, чтобы не подвести вас и жителей города Барнаула, - сказал Франк.

ИСТОЧНИК KP.RU