Погода в Барнауле 15 августа: жара до +29

СЕГОДНЯ 04:52 2019-08-15T04:53:22+03:00

По прогнозу погоды в Барнауле на 15 августа, дождя не будет

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Погода в Барнауле 15 августа обещает быть жаркой: 27...29 градусов со знаком плюс. Несмотря на пасмурное утро, в течение дня дождя не ожидается. Если и будет, то небольшой.

- Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду, - сообщается на сайте краевого гидрометцентра.

А вот 16 августа, в пятницу, в Барнауле уже однозначно пойдет дождь, да еще и с грозой. При этом температура немного снизится до 25...27 градусов. При грозе порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

17 августа, в выходной день, столбик термометра опять упадет - до 23...25 градусов. Дожди и грозы продолжатся.

Синоптики напоминают, что по 16 августа в крае местами сохраняется аномально жаркая погода с температурой выше +30 градусов. В большинстве районов сохранится чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости.

ИСТОЧНИК KP.RU