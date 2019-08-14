2019-08-14T13:52:12+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на проблемы с общественным транспортом

Анна СЕМИНА
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Жителей Барнаула городские перевозчики буквально вынуждают передвигаться по столице региона с пересадками. Все это из-за нехватки транспорта.

В скандале могут быть замешены сразу три городских автобусных маршрута: 1, 10 и 24. Барнаульцы жалуются на то, что на остановки они приходят с огромными отставаниями. Порой даже не укладываются в один час. Из-за этого людям приходится пользоваться на привычных маршрутах несколькими видами транспорта.

Как пишет «МК на Алтае» со ссылкой на главу местного отделения общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Игоря Берга, из-за того, что автобусы соединяют спальные районы с центром, барнаульцы вынуждены ими пользоваться, а из-за нехватки подвижного состава расходы увеличиваются в разы.

- За работой заявленных автобусов проследили волонтеры и выявили, что на маршруте №1 вместо положенных 16 автобусов работают только два, на 24-м должно быть 15 автобусов средней вместимости, а работает только восемь маломестных, - пишет источник.

Аналогичная ситуация отмечается и на маршруте № 10: вместо положенных 16 в рейс выходят 4-6.

Правозащитники готовят обращение в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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