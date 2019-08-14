Горячую воду временно отключат в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-14T12:19:26+03:00

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В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды. Отключение продлится от нескольких часов до нескольких дней.

- Ограничения в подаче связаны с реконструкцией тепловых сетей, - сообщают в пресс-службе СГК. - Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 15,5 тысяч человек проживающих в Барнауле и поселке Новосиликатный.

График отключений:

С 9.00 16 августа по 30 августа — проспект Строителей 41а,

С 9.00 19 августа до 9.00 29 августа — 24 многоквартирных домов и шесть социальных учреждений поселка Новосиликатный,

С 9.00 15 августа до 9.00 16 августа — 29 многоквартирных домов, два детских сада и частные дома по проспекту Ленина, улицам Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной,

С 9.00 до 21.00 15 августа — 13 многоквартирных домов по проспекту Ленина, улицам Советской и Брестской,

До 17.00 23 августа — пять многоквартирных домов, 237 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного,

Помимо этого продляется отключение горячей воды на Советской Армии, 133. Неудобства связаны с необходимостью проводить работы поэтапно.

Также продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного отключения:

До 9.00 16 августа — шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.

Подробный список отключенных домов можно найти на интерактивной карте. Она обновляется по мере подключения, либо ограничения подачи воды.

ИСТОЧНИК KP.RU