Горячую воду временно отключат в Барнауле
В Барнауле временно ограничат подачу горячей воды. Отключение продлится от нескольких часов до нескольких дней.
- Ограничения в подаче связаны с реконструкцией тепловых сетей, - сообщают в пресс-службе СГК. - Под кратковременные ограничения ресурса попадут более 15,5 тысяч человек проживающих в Барнауле и поселке Новосиликатный.
График отключений:
С 9.00 16 августа по 30 августа — проспект Строителей 41а,
С 9.00 19 августа до 9.00 29 августа — 24 многоквартирных домов и шесть социальных учреждений поселка Новосиликатный,
С 9.00 15 августа до 9.00 16 августа — 29 многоквартирных домов, два детских сада и частные дома по проспекту Ленина, улицам Профинтерна, Деповской, Свердлова и Новоугольной,
С 9.00 до 21.00 15 августа — 13 многоквартирных домов по проспекту Ленина, улицам Советской и Брестской,
До 17.00 23 августа — пять многоквартирных домов, 237 частных дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Контурного,
Помимо этого продляется отключение горячей воды на Советской Армии, 133. Неудобства связаны с необходимостью проводить работы поэтапно.
Также продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующие временного отключения:
До 9.00 16 августа — шесть многоквартирных домов и детский сад по улицам Папанинцев и Челюскинцев, пер. Сейфуллинский.
Подробный список отключенных домов можно найти на интерактивной карте. Она обновляется по мере подключения, либо ограничения подачи воды.
ИСТОЧНИК KP.RU