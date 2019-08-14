Барнаульцам напомнили о правилах проезда по льготной транспортной карте
Жителям Барнаула еще раз напомнили о правилах проезда по льготным транспортным картам – количество поездок не ограничено.
Персональная транспортная карта «Льготная» появилась в обращении 1 августа. Она является безлимитной.
- Это значит, что количество поездок в течение календарного месяца с ее использованием неограниченно, - поясняют в МУП «Центртранс» города Барнаула.
При этом зарегистрироваться в одном рейсе можно только один раз. Это значит, что провести кого-то еще по этой карте не получится. Терминал выдаст только один билет.
- Регистрация поездки с использование льготной карты необходима для фиксации услуг по перевозке пассажиров, оказываемых организациями перевозчиков, и определения стоимости этих услуг, - говорят в «Центртрансе».
Стоимость льготной карты составляет 330 рублей (в месяц).
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ИСТОЧНИК KP.RU