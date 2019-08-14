2019-08-14T12:03:43+03:00
Общество

Барнаульцам напомнили о правилах проезда по льготной транспортной карте

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям Барнаула еще раз напомнили о правилах проезда по льготным транспортным картам – количество поездок не ограничено.

Персональная транспортная карта «Льготная» появилась в обращении 1 августа. Она является безлимитной.

- Это значит, что количество поездок в течение календарного месяца с ее использованием неограниченно, - поясняют в МУП «Центртранс» города Барнаула.

При этом зарегистрироваться в одном рейсе можно только один раз. Это значит, что провести кого-то еще по этой карте не получится. Терминал выдаст только один билет.

- Регистрация поездки с использование льготной карты необходима для фиксации услуг по перевозке пассажиров, оказываемых организациями перевозчиков, и определения стоимости этих услуг, - говорят в «Центртрансе».

Стоимость льготной карты составляет 330 рублей (в месяц).

Читайте также:

В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Папанинцев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ Пенсионный фонд: текущая доходность пенсионных накоплений составила 9,6% годовых
В Барнауле прошел праздник «Медовый спас на Алтае»
Барнаульцы жалуются на проблемы с общественным транспортом
Горячую воду временно отключат в Барнауле
Памятный знак в честь Алексея Скурлатова установят на Алтае
Школы наблюдателей будут работать в Алтайском крае
В Барнауле облагораживают территорию, которую облюбовали бомжи
После удара молнии в Барнауле загорелся дом
Дети сотрудников Алтай-Кокса отдохнут на Черноморском побережье
ВТБ Лизинг на четверть нарастил объемы нового бизнеса по автотранспорту
Не мёдом единым: о пользе маточного молочка
В Барнауле на месяц перекроют участок улицы Папанинцев
Директор алтайской фирмы по-крупному задолжал налоговикам
Каждый десятый аукцион по закупке медикаментов не состоялся на Алтае
В барнаульском зоопарке воссоединилась семья львов
Мужчина во время пьянки забил свою мать
Пьяный барнаулец убил лучшего друга, а тело закопал во дворе дома