Памятный знак в честь Алексея Скурлатова установят на Алтае
В Алтайском крае в четверг, 15 августа установят памятный знак Алексею Скурлатову.
Как сообщает «МК на Алтае», установка памятного знака состоится в селе Налобиха Косихинского района. Дело в том, что это малая родина Алексея Скурлатова - участника Великой Отечественной войны, разведчика, связиста, кавалера двух орденов Красной Звезды.
В свое время он послужил прообразом памятника Алеши – солдата-освободителя, который установлен в Пловдиве (Болгария).
- Звезда героя присутствовала на доме Алексея Ивановича еще при его жизни, но давно пришла в негодность. В связи с этим инициативная группа собственными усилиями создала новый памятный знак, - сообщает источник информации.
Почтить память Алексея Скурлатова приедут ветераны войны, школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и, конечно же, его родные, в частности, правнучка Екатерина Банных.
Открытие памятного знака состоится в 11 часов по адресу: ул. Спортивная 9 (район ремзавода).
ИСТОЧНИК KP.RU