Школы наблюдателей будут работать в Алтайском крае
С 20 августа в Алтайском крае откроются школы наблюдателей.
Это те люди, которые планируют присутствовать на избирательных участках в единый день голосования. В этом году он назначен на 8 сентября. Также наблюдатели могут присутствовать при проведении досрочного голосования.
- Обучение организуют в Избирательной комиссии Алтайского края, а также в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований региона, - сообщает сайт правительства.
Для слушателей организуют форумы, семинары, прочитают лекции и проведут практикумы, расскажут об особенностях работы на участках и требованиях избирательного законодательства.
- В том числе о правах наблюдателей, об ограничениях и запретах при осуществлении ими деятельности и других актуальных вопросах, - говорят организаторы.
Школы наблюдателей будут работать до 3 сентября. График обучения можно найти на сайте краевого Избиркома в разделе «В помощь наблюдателю».
ИСТОЧНИК KP.RU