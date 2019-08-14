Школы наблюдателей будут работать в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 11:01 2019-08-14T11:01:01+03:00

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С 20 августа в Алтайском крае откроются школы наблюдателей.

Это те люди, которые планируют присутствовать на избирательных участках в единый день голосования. В этом году он назначен на 8 сентября. Также наблюдатели могут присутствовать при проведении досрочного голосования.

- Обучение организуют в Избирательной комиссии Алтайского края, а также в территориальных избирательных комиссиях и избирательных комиссиях муниципальных образований региона, - сообщает сайт правительства.

Для слушателей организуют форумы, семинары, прочитают лекции и проведут практикумы, расскажут об особенностях работы на участках и требованиях избирательного законодательства.

- В том числе о правах наблюдателей, об ограничениях и запретах при осуществлении ими деятельности и других актуальных вопросах, - говорят организаторы.

Школы наблюдателей будут работать до 3 сентября. График обучения можно найти на сайте краевого Избиркома в разделе «В помощь наблюдателю».

ИСТОЧНИК KP.RU