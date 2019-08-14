В Барнауле облагораживают территорию, которую облюбовали бомжи
В Барнауле приводят в порядок участок по четной стороне Павловского тракта от ул. Малахова до ул. Георгиева. Эту территорию облюбовали и захламили бомжи. И вечерами там стало небезопасно ходить.
К тому же, по словам местных жителей, при ходьбе разросшиеся ветки задевают лицо. И плотная растительность вредна для деревьев, так как препятствует доступу воздуха.
Начальник отдела благоустройства и озеленения города Елена Королёва сообщила, что после обследования на территории начали вырубу многолетней поросли и санитарную обрезку деревьев. Работы, которые начались 14 августа, выполняет «Горзеленхоз».
В порядок приведут территорию площадью 5 тыс. кв. метров. При этом ни одно дерево не снесут.
После обрезки будет решаться вопрос о благоустройстве этой территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU