В Барнауле облагораживают территорию, которую облюбовали бомжи

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-14T10:01:40+03:00

В Барнауле приводят в порядок участок по четной стороне Павловского тракта Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

В Барнауле приводят в порядок участок по четной стороне Павловского тракта от ул. Малахова до ул. Георгиева. Эту территорию облюбовали и захламили бомжи. И вечерами там стало небезопасно ходить.

К тому же, по словам местных жителей, при ходьбе разросшиеся ветки задевают лицо. И плотная растительность вредна для деревьев, так как препятствует доступу воздуха.

Начальник отдела благоустройства и озеленения города Елена Королёва сообщила, что после обследования на территории начали вырубу многолетней поросли и санитарную обрезку деревьев. Работы, которые начались 14 августа, выполняет «Горзеленхоз».

В порядок приведут территорию площадью 5 тыс. кв. метров. При этом ни одно дерево не снесут.

После обрезки будет решаться вопрос о благоустройстве этой территории.

Читайте также: На субботнике в Ленточном бору барнаульцы собрали около 70 мешков мусора

ИСТОЧНИК KP.RU