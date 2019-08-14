После удара молнии в Барнауле загорелся дом

СЕГОДНЯ 08:43 2019-08-14T08:44:22+03:00

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О ЧП в барнаульском микрорайоне Авиатор сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

- Сегодня, 14 августа, примерно в 8 часов молния ударила в частный дом. Произошло возгорание крыши, - написали в паблике.

Судя по видео (мы не можем его опубликовать из-за наличия ненормативной лексики), возгорание и задымление было сильным. Голос за кадром возмущается: "20 минут назад позвонили, до сих пор нету". По всей видимости, речь идет о пожарных машинах.

- А в частных секторах разве нет шланга, подключенного к мотору, чтобы начать как-то самим пытаться тушить? У моих всех родственников и родителей в частных домах это есть, - написала одна из жительниц Барнаула.

Другие сомневаются в причине пожара.

- Почему молния? Да, может этот случай единичный, но может проводка или что-то другое?

ИСТОЧНИК KP.RU