2019-08-13T18:13:52+03:00
Дом. Семья

Барнаульский прайд воссоединился

Анна СЕМИНА
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Барнаульский прайдБарнаульский прайдФото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»
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Прайд из барнаульского зоопарка воссоединился спустя два месяца – именно столько прошло с момента появления на свет львят.

Во вторник, 13 августа, первому потомству львицы Аи и льва Алтая исполнилось ровно два месяца. Девчонки, которых назвали Бия и Катунь до этого еще не пересекались со своим папой и вот наконец-то прайд воссоединился.

Барнаульский прайд.Автор: Александр Чеботарев

В отличие от тигров, которые в природе никак не участвуют в воспитании своих малышей, львы наоборот живут полноценной семьей. Однако в нашем зоопарке все же побоялись оставлять Аю и Алтая в одном вольере. По крайней мере пока детки не подрастут.

Судя по кадрам видео, которое накануне опубликовал на своей странице в Instagram заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев, львята с интересом наблюдают за своим величественным папой, но пока Ая не отпускает их далеко от себя, а Алтаю не позволяет к ним подходить. Да и царь зверей побаивается свою «супругу».

- В тот момент, когда Ая и Алтай стали жить вместе наши отношения с царём зверей испортились. А когда мы дали возможность Алтаю познакомиться с детьми реакция Аи была, мягко говоря, не очень дружелюбной. После того, как Алтай получил тумаков от жены, прибежал ко мне жаловаться. Вот такие у нас страсти, - рассказывает Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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