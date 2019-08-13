Барнаульский прайд воссоединился
Прайд из барнаульского зоопарка воссоединился спустя два месяца – именно столько прошло с момента появления на свет львят.
Во вторник, 13 августа, первому потомству львицы Аи и льва Алтая исполнилось ровно два месяца. Девчонки, которых назвали Бия и Катунь до этого еще не пересекались со своим папой и вот наконец-то прайд воссоединился.
Барнаульский прайд.Автор: Александр Чеботарев
В отличие от тигров, которые в природе никак не участвуют в воспитании своих малышей, львы наоборот живут полноценной семьей. Однако в нашем зоопарке все же побоялись оставлять Аю и Алтая в одном вольере. По крайней мере пока детки не подрастут.
Судя по кадрам видео, которое накануне опубликовал на своей странице в Instagram заместитель директора «Лесной сказки» Александр Чеботарев, львята с интересом наблюдают за своим величественным папой, но пока Ая не отпускает их далеко от себя, а Алтаю не позволяет к ним подходить. Да и царь зверей побаивается свою «супругу».
- В тот момент, когда Ая и Алтай стали жить вместе наши отношения с царём зверей испортились. А когда мы дали возможность Алтаю познакомиться с детьми реакция Аи была, мягко говоря, не очень дружелюбной. После того, как Алтай получил тумаков от жены, прибежал ко мне жаловаться. Вот такие у нас страсти, - рассказывает Александр.
ИСТОЧНИК KP.RU