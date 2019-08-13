Не верящий в свое отцовство мужчина, чуть не убил годовалую дочь

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-13T17:04:16+03:00

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37-летний житель Калманского района Алтайского края пойдет под суд, за то что не веря в свое отцовство, с досады чуть не убил годовалую дочь.

Следствие установило, что между мужчиной и жительницей села Новокалманка на протяжении длительного времени сложились неприязненные отношения. Дело в том, что он не верил, что является родным отцом ее годовалой дочери.

- В апреле этого года в состоянии опьянения мужчина пришел к женщине домой. Подошел к ребенку, приподнял и ударил об стол. От верной гибели девочку спасла бабушка, которая отобрала ее. В последствии пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали, - сообщают в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Во время следствия обвиняемый настаивал на версии, что умысла лишать ребенка жизни у него не было. Однако свидетелем и судебные экспертизы показали обратное. К слову, один из тестов указал, что мужчина на самом деле является биологическим отцом ребенка.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU