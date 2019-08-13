«Жидкий уголь» завезли на ТЭЦ Ярового

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-13T16:06:18+03:00

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На ТЭЦ алтайского города Яровое завезли инновационный «жидкий уголь», правда сотрудники качество не оценили.

- Разобрав содержимое вагонов, рабочие пришли к выводу, что субстанция мало напоминает топливо, - пишет «Банкфакс».

Учредитель нынешнего собственника ТЭЦ «ТПК-Ресурс» Константин Вальтер снял на видео то самое топливо и опубликовал его в сети. По его словам, партия пришла 11 августа в количестве 27 вагонов. Однако на уголь это совершенно не похоже. Скорее это жидкая грязь или мазут. Преимущественно жижа состоит из воды. Сотрудники теплоцентрали пока не собираются разгружать его.

Оперативный комментарий у градоначальника и директор МУПа Сергея Кожина получить не удалось. Между тем ранее в администрации Ярового заверили, что вопрос с поставкой угля решен. Ближайшая партия должна была приехать 26 июля. Судя по всему, на видео она и есть.

По некоторой информации поставщику уже предъявили претензии.

ИСТОЧНИК KP.RU