На федеральных трассах в Алтайском крае досрочно завершили ремонт
Дорожники досрочно завершили ремонт на некоторых участках федеральных трасс в Алтайском крае.
Эти участки отремонтировали на месяц раньше срока, указанного в контракте. В частности речь идет о некоторых отрезках Чуйского тракта и трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» общей протяженностью 22 километра.
- Еще на девяти участках работы продолжаются, - сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.
Эксплуатационные характеристики на трехкилометровом участке Чуйского тракта в Первомайском районе повысили за счет тонкослойных покрытий. Такую же технологию применили на 12-ти километрах трассы А-322 в Топчихинском районе.
- Защитные слои делают поверхность ровнее, позволяют улучшить коэффициент сцепления покрытия и уберечь от разрушения нижние слои дорожной одежды, - подчеркнули в Упрдор «Алтай».
ИСТОЧНИК KP.RU