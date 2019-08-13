На федеральных трассах в Алтайском крае досрочно завершили ремонт

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-13T14:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожники досрочно завершили ремонт на некоторых участках федеральных трасс в Алтайском крае.

Эти участки отремонтировали на месяц раньше срока, указанного в контракте. В частности речь идет о некоторых отрезках Чуйского тракта и трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан» общей протяженностью 22 километра.

- Еще на девяти участках работы продолжаются, - сообщили в Министерстве транспорта Алтайского края.

Эксплуатационные характеристики на трехкилометровом участке Чуйского тракта в Первомайском районе повысили за счет тонкослойных покрытий. Такую же технологию применили на 12-ти километрах трассы А-322 в Топчихинском районе.

- Защитные слои делают поверхность ровнее, позволяют улучшить коэффициент сцепления покрытия и уберечь от разрушения нижние слои дорожной одежды, - подчеркнули в Упрдор «Алтай».

ИСТОЧНИК KP.RU