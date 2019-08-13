2019-08-13T12:53:26+03:00
Общество

Алтайский край номинирован на премию National Geographic Traveler Awards 2019

Анна СЕМИНА
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Алтайский крайАлтайский крайФото: Анна СЕМИНА
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Журнал National Geographic Traveler объявил о старте конкурса на лучшее туристическое направление. В числе самых популярных оказался отдых в Алтайском крае.

Он включен в список регионов, претендующих на приз в номинации «Российский оздоровительный отдых». По данным управления по развитию туризма и курортной деятельности, проголосовать можно до 12 октября включительно.

Вообще конкурс состоит из 24 номинаций, среди которых приключенческий, этнический, экскурсионный отдых, Российский экологический, горнолыжный отдых, гастрономический туризм, а также номинации «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Экзотический отдых» и другие.

Также будут названы победители в трех специальных номинациях.

- В первой мы расскажем о маршруте «Золотое кольцо Боспорского царства», вошедшем в топ-10 приоритетных проектов года Федерального агентства по туризму. Спецноминация «Жемчужина залива» посвящена Абу-Даби - одному из самых перспективных международных направлений года. Спецноминация «Время открытий» посвящена лучшим оздоровительным комплексам страны, находящимся под патронажем Управления делами Президента РФ, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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