20 тысяч мальков сазана выпустили в Обь

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-13T11:51:12+03:00

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В реку Обь на территории Алтайского края выпустили 20 тысяч молоди сазана.

- В данный момент выпущена одна тонна рыбопосадочного материала - 20 тысяч мальков. Через год эта рыба подрастет и войдет в промысел, - говорит начальник отдела водных биологических ресурсов Минприроды Алтайского края Сергей Дегтярь.

Зарыбление или выпуск мальков проводится в регионе регулярно. Как правило, в весенне-летний период. Рыбохозяйственные предприятия выпускают молодь за собственный счет. Это делается для того, чтобы компенсировать ущерб, нанесенный в результате хозяйственной деятельности. Под ней подразумевается строительство, добыча песчано-гравийных смесей, прокладывание дорог, мостов и т.д. Также это является государственным заданием Федерального агентства по рыболовству.

Количество мальков, которые необходимо выпустить в водоем, рассчитывается рыбохозяйственными научными организациями. Материал выращивают в спецпитомниках.

ИСТОЧНИК KP.RU